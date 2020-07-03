Нардеп розповів про обговорення кандидатів на посаду голови НБУ в Офісі Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що вчора в Офісі Президента України була зустріч, присвячена обговоренню вимог до кандидатів на посаду глави Нацбанку, передає кореспондент УНН.
Нардеп не став називати імена потенційних кандидатів.
"Ми не просто обговорювали кандидатуру, а слухали людей, слухали банківський сектор, слухали представників державних банків. Ми обговорювали вимоги до кандидатів на посаду голови Національного банку", - розповів Гетманцев.
Водночас, він озвучив ряд вимог до кандидатів, окрім відповідної освіти.
"Це вимоги до репутації обов’язково, це вимоги до професії — це повинен бути банкір. І це вимоги до порядності людини. Людина має бути насправді націлена на результат і виходити з інтересів держави, а не з власних інтересів", - повідомив нардеп.
Гетманцев також додав, що у Президента України є кандидатури і наразі тривають консультації.
Як повідомлялося раніше в УНН, Гетманцев не буде претендувати на посаду голови Нацбанку.