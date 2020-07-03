Нардеп рассказал об обсуждении кандидатов на должность главы НБУ в Офисе Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил, что вчера в Офисе Президента Украины была встреча, посвященная обсуждению требований к кандидатам на должность главы Нацбанка, передает корреспондент УНН.
Нардеп не стал называть имена потенциальных кандидатов.
"Мы не просто обсуждали кандидатуру, а слушали людей, слушали банковский сектор, слушали представителей государственных банков. Мы обсуждали требования к кандидатам на должность главы Национального банка", - рассказал Гетманцев.
Вместе с тем он озвучил ряд требований к кандидатам, кроме соответствующего образования.
"Это требования к репутации обязательно, это требования к профессии - это должен быть банкир. И это требования к порядочности человека. Человек должен быть на самом деле нацелен на результат и исходить из интересов государства, а не из собственных интересов", - сообщил нардеп.
Гетманцев также добавил, что у Президента Украины есть кандидатуры и сейчас продолжаются консультации.
Как сообщалось ранее в УНН, Гетманцев не будет претендовать на пост главы Нацбанка.