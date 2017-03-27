Нардеп О.Грановський спростував свою причетність до перемог провідного нафтотрейдера в ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Нардеп Олександр Грановский спростував будь-яку свою причетність до групи компаній “Трейд Коммодіті”, яку називають тендерними фаворитами через виграш низки паливних тендерів протягом 2016 року за допомогою системи публічних закупівель “ProZorro”. Про це йдеться у сюжеті програми “Наші гроші”, передає УНН.
“Я здивувався більше будь-кого, коли почув, що моє прізвище звучить в контексті Андрія (Адамовського — ред.) та його якихось бізнес-інтересів. До 2014 року я мав бізнес-стосунки з Адамовським. З 2014 року нічого спільного мене з ним не зв’язує”, — зазначив О.Грановський.
Як відомо, раніше низка ЗМІ поширила інформацію про начебто причетність бізнесмена А.Адамовського та нардепа О.Грановського до групи компаній “Трейд Коммодіті”.
А.Адамовський з цього приводу заявив, що не є акціонером компанії “Трейд Коммодіті”.