Нардеп О.Грановський спростував свою причетність до перемог провідного нафтотрейдера в ProZorro

“Я здивувався більше будь-кого, коли почув, що моє прізвище звучить в контексті Андрія (Адамовського — ред.) та його якихось бізнес-інтересів. До 2014 року я мав бізнес-стосунки з Адамовським. З 2014 року нічого спільного мене з ним не зв’язує”, — зазначив О.Грановський.

Як відомо, раніше низка ЗМІ поширила інформацію про начебто причетність бізнесмена А.Адамовського та нардепа О.Грановського до групи компаній “Трейд Коммодіті”.

А.Адамовський з цього приводу заявив, що не є акціонером компанії “Трейд Коммодіті”.