А.Адамовський заявив, що не є акціонером компанії “Трейд Коммодіті”

За словами бізнесмена, з “Трейд Коммодіті” він має певні фінансові відносини, бо надає цій компанії фінансові послуги, але не більше.

“Я не акціонер компанії „Трейд Коммодіті“. З компанією "Трейд Коммодіті" у мене фінансові відносини, я надаю їй фінансові послуги — кредитую, фінансую. Іноді. Більше нічого”, — сказав А.Адамовський.