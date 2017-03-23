А.Адамовський заявив, що не є акціонером компанії “Трейд Коммодіті”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Відомий український бізнесмен, Андрій Адамовський, якому деякі ЗМІ приписували у власність паливного трейдера компанію “Трейд Коммодіті”, заявив, що не є акціонером вказаної фірми. Про це йдеться у сюжеті програми “Наші гроші”, передає УНН.
За словами бізнесмена, з “Трейд Коммодіті” він має певні фінансові відносини, бо надає цій компанії фінансові послуги, але не більше.
“Я не акціонер компанії „Трейд Коммодіті“. З компанією "Трейд Коммодіті" у мене фінансові відносини, я надаю їй фінансові послуги — кредитую, фінансую. Іноді. Більше нічого”, — сказав А.Адамовський.