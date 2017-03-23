А.Адамовский заявил, что не является акционером компании "Трейд Коммодити"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Известный украинский бизнесмен, Андрей Адамовский, которому некоторые СМИ приписывали в собственность топливного трейдера компании "Трейд Коммодити", заявил, что не является акционером указанной фирмы. Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги", передает УНН.
По словам бизнесмена, с "Трейд Коммодити" он имеет определенные финансовые отношения, потому что предостовляет этой компании финансовые услуги, но не более.
"Я не акционер компании "Трейд Коммодити". С компанией "Трейд Коммодити" у меня финансовые отношения, я предоставляю ей финансовые услуги - кредитую, финансирую. Иногда. Больше ничего", - сказал А.Адамовский.