Нардеп А.Грановський опроверг свою причастность к победам ведущего нефтетрейдера в ProZorro

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 15732 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 63982 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111272 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126632 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127912 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119612 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106744 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107684 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Нардеп А.Грановський опроверг свою причастность к победам ведущего нефтетрейдера в ProZorro

Нардеп А.Грановський опроверг свою причастность к победам ведущего нефтетрейдера в ProZorro

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Нардеп Александр Грановский опроверг любую свою причастность к группе компаний "Трейд Коммодити", которую называют тендерными фаворитами из-за выигрыша ряда топливных тендеров течение 2016 с помощью системы публичных закупок "ProZorro". Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги", передает УНН.

"Я удивился больше кого-либо, когда услышал, что моя фамилия звучит в контексте Андрея (Адамовского - ред.) и его каких-то бизнес-интересов. До 2014 года я имел бизнес-отношения с Адамовским. С 2014 года ничего общего меня с ним не связывает", - отметил О.Грановський.

Как известно, ранее ряд СМИ распространил информацию о якобы причастности бизнесмена А.Адамовского и нардепа О.Грановского к группе компаний "Трейд Коммодити".

А.Адамовский по этому поводу заявил, что не является акционером компании "Трейд Коммодити".

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