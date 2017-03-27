Нардеп А.Грановський опроверг свою причастность к победам ведущего нефтетрейдера в ProZorro
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Нардеп Александр Грановский опроверг любую свою причастность к группе компаний "Трейд Коммодити", которую называют тендерными фаворитами из-за выигрыша ряда топливных тендеров течение 2016 с помощью системы публичных закупок "ProZorro". Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги", передает УНН.
"Я удивился больше кого-либо, когда услышал, что моя фамилия звучит в контексте Андрея (Адамовского - ред.) и его каких-то бизнес-интересов. До 2014 года я имел бизнес-отношения с Адамовским. С 2014 года ничего общего меня с ним не связывает", - отметил О.Грановський.
Как известно, ранее ряд СМИ распространил информацию о якобы причастности бизнесмена А.Адамовского и нардепа О.Грановского к группе компаний "Трейд Коммодити".
А.Адамовский по этому поводу заявил, что не является акционером компании "Трейд Коммодити".