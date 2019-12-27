Нардеп Куницький звернувся до правоохоронців через погрози
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Народний депутат України Олександр Куницький звернувся до поліції через погрози на його адресу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Днями нардеп звернувся до поліції Харкова з заявою про погрози, які надійшли йому через соціальні мережі. Куницький пов’язує їх зі своєю політичною діяльністю.
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За фактом його звернення розпочато досудове розслідування за ст. 346 КК України (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).
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Нагадаємо, Олександр Куницький є членом фракції “Слуга народу” та входить до комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.