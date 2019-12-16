У СБУ пояснили, навіщо інсценували напад на нардепа від “Слуги народу” Ананченка

ukru
12:30 • 18676 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 108907 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 105959 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 122695 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 122253 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126327 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171006 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268406 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262189 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255313 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109448 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 60823 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 35723 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 75515 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 25580 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 108907 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 122695 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 122253 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109446 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 2706 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 3139 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 25580 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 60823 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105439 перегляди
Актуальне
У СБУ пояснили, навіщо інсценували напад на нардепа від “Слуги народу” Ананченка

У СБУ пояснили, навіщо інсценували напад на нардепа від “Слуги народу” Ананченка

Київ • УНН

 • 14773 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що ніякого нападу на нардепа від “Слуги народу” Михайла Ананченка не було, це було інсценування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, зазначається, що співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов’язані з його державною та громадською діяльністю.

“Встановлено, що виконавці злочинного „замовлення“ отримали від організатора обумовлену грошову винагороду”, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров’ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.

“З метою отримання максимально об’єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення „замовленого“ народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах. Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців”, — йдеться в повідомленні.

Також, слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.

“Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про нардепа Михайла Ананченка.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71