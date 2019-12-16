У СБУ пояснили, навіщо інсценували напад на нардепа від “Слуги народу” Ананченка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що ніякого нападу на нардепа від “Слуги народу” Михайла Ананченка не було, це було інсценування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, зазначається, що співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов’язані з його державною та громадською діяльністю.
“Встановлено, що виконавці злочинного „замовлення“ отримали від організатора обумовлену грошову винагороду”, — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров’ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.
“З метою отримання максимально об’єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення „замовленого“ народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах. Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців”, — йдеться в повідомленні.
Також, слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.
“Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про нардепа Михайла Ананченка.
Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах.