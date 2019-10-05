Нардеп хоче внести законопроект про дозвіл евтаназії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Народний депутат України Гео Лерос заявив, що планує протягом року внести до Верховної Ради проект закону про дозвіл евтаназії. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Друзі, я знаю дехто з вас буде засуджувати мене. Я хочу в найближчі пів року/рік внести законопроект про дозвіл евтаназії", - написав нардеп.
Він додав, що на його думку, "право невиліковно хворих перервати своє життя, має бути їх правом і можливістю, якщо вони не готові виносити свої страждання".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нідерландах неповнолітня дівчина померла після евтаназії
Нагадаємо, в Італії Конституційний суд визнав евтаназію допустимою в деяких випадках.