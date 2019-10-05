Нардеп хочет внести законопроект о разрешении эвтаназии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что планирует в течение года внести в Верховную Раду проект закона о разрешении эвтаназии. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Друзья, я знаю некоторые из вас будет осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода/год внести законопроект о разрешении эвтаназии”, — написал нардеп.
Он добавил, что по его мнению, “право неизлечимо больных прервать свою жизнь, должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания”.
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Напомним, в Италии Конституционный суд признал эвтаназию допустимой в некоторых случаях.