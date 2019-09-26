В Італії Конституційний суд визнав евтаназію допустимою в деяких випадках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Конституційний суд Італії вчора, 25 вересня, ухвалив, що евтаназія не завжди являється злочином. Про це передає УНН із посиланням на The Local.
“Конституційний суд Італії в середу ухвалив, що не завжди вважається злочином допомагати кому-небудь в „нестерпних стражданнях“ накласти на себе руки, відкриваючи шлях до зміни законодавства в католицькій країні”, — йдеться в повідомленні.
Очікується, що парламент обговорить це питання, увагу до якого було підкреслено в ході судової справи в Мілані над активістом, який допоміг людині з тетраплегією (параліч 4-ьох кінцівок — ред.) померти в Швейцарії.
“Суд попросили винести рішення у справі Фабіано Антоніаніо, відомого як діджей Fabo, музичного продюсера, мандрівника і водія мотокросу, який залишився паралізованим і сліпим в результаті дорожньо-транспортної пригоди 2014 року”, — йдеться в повідомленні.
Марко Каппато, член Італійської радикальної партії, в лютому 2017 року відвіз Антоніані до Швейцарії, де йому допомогли померти у віці 40 років.
“Допомога або підбурювання до самогубства в даний час карається тюремним ув’язненням на термін від п’яти до дванадцяти років в Італії”, — йдеться в повідомленні.
Суд заявив, що стан пацієнта має “заподіювати фізичні і психологічні страждання, які він вважає неприпустимими”. Після затвердження рішення місцевим комітетом з етики, органи громадської охорони здоров’я повинні перевірити, чи виконані всі умови.
Нагадаємо, мешканка Нідерландів Ноа Потховен скористалася легальної в її країні можливістю відходу з життя за допомогою лікарів у віці 17 років.