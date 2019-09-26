В Италии Конституционный суд признал эвтаназию допустимой в некоторых случаях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Конституционный суд Италии вчера, 25 сентября, постановил, что эвтаназия не всегда является преступлением. Об этом передает УНН с ссылкой на The Local.
“Конституционный суд Италии в среду постановил, что не всегда считается преступлением помогать кому-либо в „невыносимых страданиях“ покончить с собой, открывая путь к изменению законодательства в католической стране”, — говорится в сообщении.
Ожидается, что парламент обсудит этот вопрос, внимание к которому было подчеркнуто в ходе судебного дела в Милане над активистом, который помог человеку с тетраплегией (паралич 4-х конечностей — ред.) умереть в Швейцарии.
“Суд попросили вынести решение по делу Фабиано Антонианио, известного как диджей Fabo, музыкального продюсера, путешественника и водителя мотокросса, который остался парализованным и слепым в результате дорожно-транспортного происшествия 2014 года”, — говорится в сообщении.
Марко Каппато, член Итальянской радикальной партии, в феврале 2017 года увез Антониано в Швейцарию, где ему помогли умереть в возрасте 40 лет.
“Помощь или подстрекательство к самоубийству в настоящее время карается тюремным заключением на срок от пяти до двенадцати лет в Италии”, — говорится в сообщении.
Суд заявил, что состояние пациента имеет “причинять физические и психологические страдания, которые он считает недопустимыми”. После утверждения решения местным комитетом по этике, органы общественного здравоохранения должны проверить, выполнены ли все условия.
Напомним, жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.