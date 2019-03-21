Нардеп Гаврилюк придбав собі корейський позашляховик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Наприкінці минулого року народний депутат Михайло Гаврилюк став власником корейського позашляховика. Відповідний запис з'явився у його декларації, передає УНН.
Відповідно до інформації з декларації, 28 грудня минулого року парламентар придбав автомобіль марки SSANG YONG моделі REXTON 2008 року випуску. Як зазначив нардеп, вартість автомобіля становить 98 тисяч гривень.
Інших великих покупок протягом останнього часу народний депутат, згідно з його декларацією, не здійснював.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про початок проведення повних перевірок чергових 100 декларацій високопосадовців.
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