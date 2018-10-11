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Наприкінці року вартість житла у столичних новобудовах знову зросте

Київ • УНН

 • 8839 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Київські новобудови не перестануть дорожчати. У вересні забудовники підняли свої цінники від 5% до 10%, і до кінця 2018 року додадуть до них ще 5-15% вартості залежно від компанії, рівня об'єкта і кількості кімнат у квартирі. Про це йдеться у статті сайту UBR, повідомляє УНН.

"Квартири "Київміськбуду" будуть дорожчати. ​​У вересні 2018 року ми вже підняли ціни на 500-2000 грн на квадратному метрі - це 5-10% залежно від об'єкта. І як мінімум на стільки ж піднімемо цінники до кінця грудня", - розповіла директор департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Будівельники хором твердять про підвищення собівартості будівництва. Перше, що згадують - це значне зростання цін на будматеріали за останній рік, приводячи на приклад подорожчання лише за декількома позиціями:

  • цегла - на 45%;
  • арматура - на 40%;
  • щебінь - на 20%.

    • "Причому це не кінець. Будматеріали продовжать дорожчати, зважаючи на зростання курсу долара, тарифів на електроенергію і газ, вартості пального. Забудовники і так працюють на межі рентабельності, тому змушені підвищувати ціни", - прокоментував ситуацію на ринку експерт консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

    Як повідомляв УНН, попри зростання цін забудовники не відчувають зниження попиту на житло. Тим більше, що великі забудовники пропонують інвесторам фінансові інструменти, що спрощує процедуру набуття бажаного житла. Йдеться про розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати.

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