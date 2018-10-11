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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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8 марта, 10:25 • 123395 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162942 просмотра

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В конце года стоимость жилья в столичных новостройках снова вырастет

Киев  •  УНН

 • 8837 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Киевские новостройки не перестанут дорожать. В сентябре застройщики подняли свои ценники от 5% до 10%, и до конца 2018 года прибавят к ним еще 5-15% стоимости в зависимости от компании, уровня объекта и количества комнат в квартире. Об этом говорится в статье сайта UBR, сообщает УНН.

"Квартиры "Киевгорстроя" будут дорожать. В сентябре 2018 г. мы уже подняли цены на 500-2000 грн на квадратном метре — это 5-10% в зависимости от объекта. И как минимум на столько же поднимем ценники до конца декабря", — рассказала директор департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Строители хором твердят о повышении себестоимости строительства. Первое, что упоминают — это значительный рост цен на стройматериалы за последний год, приводя в пример подорожания лишь по нескольким позициям:

  • кирпич — на 45%;
  • арматура — на 40%;
  • щебень — на 20%.

    • "Причем это не конец. Стройматериалы продолжат дорожать по мере роста курса доллара, тарифов на электроэнергию и газ, стоимости горючего. Застройщики и так работают на грани рентабельности, потому вынуждены повышать цены", — прокомментировал ситуацию на рынке эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

    Как сообщал УНН, несмотря на рост цен застройщики не ощущают снижения спроса на жилье. Тем более, что крупные застройщики предлагают инвесторам финансовые инструменты, облегчающие приобретение желаемого жилья. Речь идет о рассрочке, ипотеке, а также скидках при условии стопроцентной оплаты

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