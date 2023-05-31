Направлення військових на лікування за кордон спростили
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів спростив механізм направлення військових на лікування за кордон. Про це ідеться в постанові уряду, пише УНН.
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Уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць.
Відтепер медзаклади будуть самостійно формувати висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон та надсилатимуть пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки і оборони.
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Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, у якому захисник України перебуває на лікуванні або реабілітації, і підписується керівником закладу охорони здоров’я та лікуючим лікарем.
Для отримання направлення потрібні:
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- згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
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- згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;
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- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
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- висновок про необхідність направлення на лікування за кордон згідно з додатком.
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