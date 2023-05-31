Направлення військових на лікування за кордон спростили

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Уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць.

Відтепер медзаклади будуть самостійно формувати висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон та надсилатимуть пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки і оборони.

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Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, у якому захисник України перебуває на лікуванні або реабілітації, і підписується керівником закладу охорони здоров’я та лікуючим лікарем.

Для отримання направлення потрібні: