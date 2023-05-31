Направление военных на лечение за границу упростили
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров упростил механизм направления военных на лечение за границу. Об этом говорится в постановлении правительства, пишет УНН.
Детали
Правительство существенно сократило бюрократические процедуры для защитников и защитниц.
Отныне медучреждения будут самостоятельно формировать заключение о необходимости направления военного на лечение за границу и отправлять пакет документов в соответствующий государственный орган Сил безопасности и обороны.
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Заключение о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения здравоохранения и лечащим врачом.
Для получения направления нужны:
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- согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за рубежом с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;
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- согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;
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- выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
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- заключение о необходимости направления на лечение за границу согласно приложению.
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