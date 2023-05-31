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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Направление военных на лечение за границу упростили

Направление военных на лечение за границу упростили

Киев • УНН

 • 352273 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров упростил механизм направления военных на лечение за границу. Об этом говорится в постановлении правительства, пишет УНН.

Детали

Правительство существенно сократило бюрократические процедуры для защитников и защитниц.

Отныне медучреждения будут самостоятельно формировать заключение о необходимости направления военного на лечение за границу и отправлять пакет документов в соответствующий государственный орган Сил безопасности и обороны. 

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Заключение о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения здравоохранения и лечащим врачом.

Для получения направления нужны:

  • согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за рубежом с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления на лечение за границу согласно приложению.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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