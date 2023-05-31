Направление военных на лечение за границу упростили

Детали

Правительство существенно сократило бюрократические процедуры для защитников и защитниц.

Отныне медучреждения будут самостоятельно формировать заключение о необходимости направления военного на лечение за границу и отправлять пакет документов в соответствующий государственный орган Сил безопасности и обороны.

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Заключение о необходимости направления на лечение за границу готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения здравоохранения и лечащим врачом.

Для получения направления нужны: