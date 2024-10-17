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Наплив клієнтів: як за час заборони чоловікам вільно виїздити з України зросла кількість справ про незаконне переправлення через кордон (інфографіка)

Київ • УНН

 • 113739 перегляди

Кількість кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через кордон зросла з 327 у 2021 до понад 2500 за три квартали 2024 року. Це пов'язано з обмеженням виїзду військовозобов'язаних та активізацією роботи правоохоронців.

Наплив клієнтів: як за час заборони чоловікам вільно виїздити з України зросла кількість справ про незаконне переправлення через кордон (інфографіка)

Кількість кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон зросла з 327 у 2021 році до понад двох з половиною тисяч за три квартали 2024 року, пише УНН з посиланням на аналіз, підготовлений на запит редакції адвокатом, заслуженим юристом України Володимиром Богатирем.

Спираючись на звіти Офісу Генерального прокурора про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування, можна сформувати доволі чітку картину щодо кількості кримінальних проваджень, які реєструвалися з року в рік за ст. 332 КК, яка передбачає покарання за незаконне переправлення людей через кордон.

"З них можна побачити, що до моменту обмеження військовозобовʼязаних у праві виїзду за кордон через уведення воєнного стану кількість зареєстрованих кримінальних проваджень була доволі низькою. Так, у 2019 році це лише 252 записи у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, у 2021-му - 327. Зрозуміло, що ці правопорушення, оскільки мобілізація була відсутня, не були повʼязані із ухиленням від військової служби. Після початку повномасштабного вторгнення, коли громадяни, які не мали законних підстав, але хотіли виїхати за кордон, сформували відповідний тіньовий ринок пропозицій, крива зареєстрованих проваджень різко йде до гори: 1225 записів - у 2022 році, 2301 - у 2023-му і 2585 - за три квартали 2024 року. Тобто офіційно "ринок" незаконного переправлення осіб через кордон зріс на порядок! І це можна пояснили лише напливом нових "клієнтів" – ухилянтів", - каже юрист.

Богатир звернув увагу і на активізацію роботи правоохоронців у виявленні та розслідуванні таких злочинів.

"Так, у 2019 підозра оголошувалася лише у 29% випадках унесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що свідчить скоріше про незацікавленість правоохоронців у роботі за цим напрямом. Але в 2023 році цей показник зріс до 67,2%. Зрозуміло, що суттєво зросла і кількість справ переданих до суду з обвинувальним актом. Так, наприклад, у відносно спокійний 2021 рік було передано 53 провадження. А за девʼять місяців поточного року - 1146. Можна прогнозувати, що до кінця року ця цифра буде не меншою за 1,5 тис. Іншими словами, навантаження на суд за кримінальними справами за ст.332 КК зросло у 28 разів. Зрозуміло, що зростає й кількість справ, за якими у звітній період не було прийнято рішення про передачу до суду або закриття", - роз’яснив адвокат.

Детальніше читайте у матеріалі Відповідальність за переправлення ухилянтів за кордон: чого хоче закон і як карають на практиці

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