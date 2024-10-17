Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

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17 октября 2024, 16:29  •  17971 просмотра

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Количество уголовных производств за незаконную переправку лиц через границу выросло с 327 в 2021 до более 2500 за три квартала 2024 года. Это связано с ограничением выезда военнообязанных и активизацией работы правоохранителей.

Количество уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу выросло с 327 в 2021 году до более двух с половиной тысяч за три квартала 2024 года, пишет УНН со ссылкой на анализ, подготовленный по запросу редакции адвокатом, заслуженным юристом Украины Владимиром Богатырем.

Опираясь на отчеты Офиса Генерального прокурора о зарегистрированных уголовных правонарушениях и результатах их досудебного расследования, можно сформировать довольно четкую картину по количеству уголовных производств, которые регистрировались из года в год по ст. 332 УК, которая предусматривает наказание за незаконную переправку людей через границу.

«Из них можно увидеть, что до момента ограничения военнообязанных в праве выезда за границу из-за введения военного положения количество зарегистрированных уголовных производств было довольно низким. Так, в 2019 году это всего 252 записи в Едином реестре досудебных расследований, в 2021-м - 327. Понятно, что эти правонарушения, поскольку мобилизация отсутствовала, не были связаны с уклонением от военной службы. После начала полномасштабного вторжения, когда граждане, которые не имели законных оснований, но хотели выехать за границу, сформировали соответствующий теневой рынок предложений, кривая зарегистрированных производств резко идет в гору: 1225 записей - в 2022 году, 2301 - в 2023-м и 2585 - за три квартала 2024 года. То есть официально «рынок» незаконной переправки лиц через границу вырос на порядок! И это можно объяснить только наплывом новых «клиентов» - уклонистов», - говорит юрист.

Богатырь обратил внимание и на активизацию работы правоохранителей в выявлении и расследовании таких преступлений.

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«Так, в 2019 году подозрение объявлялось только в 29% случаях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, что свидетельствует скорее о незаинтересованности правоохранителей в работе по этому направлению. Но в 2023 году этот показатель вырос до 67,2%. Понятно, что существенно возросло и количество дел, переданных в суд с обвинительным актом. Так, например, в относительно спокойный 2021 год было передано 53 производства. А за девять месяцев текущего года - 1146. Можно прогнозировать, что до конца года эта цифра будет не меньше 1,5 тыс. Иными словами, нагрузка на суд по уголовным делам по ст.332 УК выросла в 28 раз. Понятно, что растет и количество дел, по которым в отчетный период не было принято решение о передаче в суд или закрытии», - разъяснил адвокат.

Подробнее читайте в материале Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Елена Архипова

Елена Архипова

Криминал и ЧП
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