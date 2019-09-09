Наплив паломників-хасидів в Україну очікують ближче до 20 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. За кілька днів через кордон з Польщею до України прибуло близько 150 паломників-хасидів, а найбільший наплив очікується ближче до 20 вересня. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.
“Декілька днів тому почали фіксувати, що ця категорія людей почала прибувати до України. На даний момент прибуло близько 150 осіб. Всі вони прибули через кордон з Польщею”, — повідомили у пресцентрі.
Значну кількість паломників-хасидів очікують ближче до 20 вересня. Зараз проводять організаційні заходи з іншими взаємодіючими органами.
“Йде співпраця з аеропортами. Оскільки ми, зважаючи на попередні роки, очікуємо найбільшу кількість паломників через аеропорти Києва, Одеси, Вінниці, а також пункти пропуску на території з країнами ЄС, переважно це Польща та Словаччина”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, на святкування іудейського Нового року до Умані може прибути майже 40 тисяч паломників-хасидів. Для підтримання безпеки, ДСНС планують виділити 114 чоловік з особового складу та 26 одиниць техніки, в тому числі вертоліт.