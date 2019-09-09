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Наплыв паломников-хасидов в Украину ожидают ближе до 20 сентября

Наплыв паломников-хасидов в Украину ожидают ближе до 20 сентября

Киев  •  УНН

 • 19366 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За несколько дней через границу с Польшей в Украину прибыло около 150 паломников-хасидов, а самый большой наплыв ожидается ближе к 20 сентября. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

“Несколько дней назад начали фиксировать, что эта категория людей начала прибывать в Украину. На данный момент прибыло около 150 человек. Все они прибыли через границу с Польшей”, — сообщили в пресс-центре.

Значительное количество паломников-хасидов ожидают ближе к 20 сентября. Сейчас проводят организационные мероприятия с другими взаимодействующими органами.

“Идет сотрудничество с аэропортами. Поскольку мы, учитывая предыдущие годы, ожидаем большое количество паломников через аэропорты Киева, Одессы, Винницы, а также пункты пропуска на территории со странами ЕС, в основном это Польша и Словакия”, — сообщили в пресс-центре.

Напомним, на празднование иудейского Нового года в Умань может прибыть почти 40 тысяч паломников-хасидов. Для поддержания безопасности, ГСЧС планирует выделить 114 человек из личного состава и 26 единиц техники, в том числе вертолет.

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