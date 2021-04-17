Напівоголена жінка протестувала на похоронах принца Філіпа

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Жінка з’явилася після загальної хвилини мовчання. Вона голосно вигукнула: “Врятуйте планету!” і заскочила на статую королеви Вікторії. Після чого її схопила поліція і забрала геть від замку.

Нагадаємо, сьогодні у Великій Британії пройшли похорони принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Чоловік королеви Єлизавети помер у віці 99 років.

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