Напівоголена жінка протестувала на похоронах принца Філіпа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліція затримала поруч з Віндзорським замком жінку, оголену до пояса, яка намагалася провести акцію протесту. Про це УНН соообщает з посиланням на The Independent.
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Жінка з’явилася після загальної хвилини мовчання. Вона голосно вигукнула: “Врятуйте планету!” і заскочила на статую королеви Вікторії. Після чого її схопила поліція і забрала геть від замку.
Нагадаємо, сьогодні у Великій Британії пройшли похорони принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Чоловік королеви Єлизавети помер у віці 99 років.
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