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Полуобнаженная женщина протестовала на похоронах принца Филиппа

Полуобнаженная женщина протестовала на похоронах принца Филиппа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция задержала рядом с Виндзорским замком обнаженную по пояс женщину, которая пыталась провести акцию протеста. Об этом УНН соообщает со ссылкой на The Independent.

Детали

Женщина появилась после всеобщей минуты молчания. Она громко выкрикнула: «Спасите планету!» и запрыгнула на статую королевы Виктории. После чего ее схватила полиция и увела прочь от замка.

Напомним, сегодня в Великобритании прошли похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Муж королевы Елизаветы скончался в возрасте 99 лет.

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