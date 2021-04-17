Полуобнаженная женщина протестовала на похоронах принца Филиппа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция задержала рядом с Виндзорским замком обнаженную по пояс женщину, которая пыталась провести акцию протеста. Об этом УНН соообщает со ссылкой на The Independent.
Детали
Женщина появилась после всеобщей минуты молчания. Она громко выкрикнула: «Спасите планету!» и запрыгнула на статую королевы Виктории. После чего ее схватила полиция и увела прочь от замка.
Напомним, сегодня в Великобритании прошли похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Муж королевы Елизаветы скончался в возрасте 99 лет.
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