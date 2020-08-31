Напередодні відставки: прем'єр Японії планує подзвонити Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який минулого тижня оголосив про свій намір піти у відставку, планує протягом дня зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, щоб особисто його повідомити про своє рішення. Про це в понеділок повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Відзначається, що наразі це питання перебуває на стадії узгодження.
За даними Kyodo, прем'єр-міністр Абе в найближчі години також проведе телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, в ході яких також особисто повідомить американського президента про своє рішення покинути пост.
Прем'єр Абе 28 серпня заявив про бажання піти у відставку через погіршення стану здоров'я. Він також повідомив правлячу коаліцію в складі Ліберально-демократичної партії та партії "Комейто", що не збирається призначати тимчасово виконуючого обов'язки прем'єра, а планує перебувати на посаді, поки ЛДП не надасть нову кандидатуру йому на заміну. Вибори голови, як очікується, пройдуть 14 вересня, а 17 вересня парламент затвердить його в якості глави уряду.
Сіндзо Абе знаходиться на чолі Ліберально-демократичної партії та на посаді прем'єра з грудня 2012 року. Перший його прем'єрський термін тривав з вересня 2006 по вересень 2007 року. У серпні Абе став абсолютним рекордсменом за тривалістю безперервного перебування на прем'єрській посаді за всю історію Японії (7 років і 8 місяців). На практиці прем'єр-міністром зазвичай стає глава правлячої партії після голосування в парламенті.
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