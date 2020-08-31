Накануне отставки: премьер Японии планирует позвонить Путину

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии согласования.

По данным Kyodo, премьер-министр Абэ в ближайшие часы также проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых также лично сообщит американского президента о своем решении покинуть пост.

Премьер Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии “Комэйто”, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться в должности, пока ЛДП не предоставит новую кандидатуру ему на замену. Выборы главы, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.

Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии и в должности премьера с декабря 2012 года. Первый его премьерский срок длился с сентября 2006 по сентябрь 2007 года. В августе Абэ стал абсолютным рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания на премьерской должности за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый император Японии официально взошел на трон