Напередодні пасхальних свят та завершення локдауну Київ “скували” затори

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У вечір п’ятниці, напередодні закінчення локдауну та святкових вихідних, центр Києва стоїть у заторах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на правому березі “червоні” проспекти Перемоги та Леся Курбаса, бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Саксаганська, Хрещатик, Михайлівська, та бульвар Лесі Українки. Також рух ускладнений на вулицях Велика Васильківська, Нижній Вал, на Набережному шосе, Європейській площі, та на Володимирському узвозі.

На лівому березі спостерігаються часткові затори на проспекті Миколи Бажана та вулиці Привокзальна. Також затори спостерігаються на вулицях Бориспільській, Сормовській, Харківському шосе.

Нагадаємо

Вже завтра карантинні обмеження у столиці послаблять: жителі отримають доступ до громадського транспорту.

До того ж - громадян чекають тривалі святкові вихідні. Як повідомляв УНН, у травні 2021 року на українців чекає два тривалих вікенди. Зокрема, країна відпочиватиме з 1 по 4 травня, та з 8 по 10 травня включно. Цьогоріч День праці припадає на суботу (1 травня), а 2 травня православні святкуватимуть Великдень (за Юліанським календарем). Тому 3 та 4 травня також будуть вихідними.

У неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Свято припало на вихідний, тому 10 травня теж буде неробочим. Загалом відпочити можна буде 8, 9 та 10 травня.

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