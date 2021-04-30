Накануне пасхальных праздников и завершения локдауна Киев "сковали" пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В пятницу вечером, накануне окончания локдауна и праздничных выходных, центр Киева стоит в пробках. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
В частности, на правом берегу "красные" проспекты Победы и Леся Курбаса, бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Саксаганского, Крещатик, Михайловская и бульвар Леси Украинки. Также движение затруднено на улицах Большая Васильковская, Нижний Вал, на Набережном шоссе, Европейской площади, и на Владимирском спуске.
На левом берегу наблюдаются частичные пробки на проспекте Бажана и улице Привокзальная. Также заторы наблюдаются на улицах Бориспольской, Сормовской, Харьковском шоссе.
Напомним
Уже завтра карантин в столице ослабят: жители получат доступ к общественному транспорту.
К тому же - граждан ждут длительные праздничные выходные. Как сообщал УНН, в мае 2021 на украинском ждет два длительных уикенда. В частности, страна будет отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая включительно. В этом году День труда приходится на субботу (1 мая), а 2 мая православные будут праздновать Пасху (по Юлианскому календарю). Поэтому 3 и 4 мая также будут выходными.
В воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Праздник пришелся на выходной, поэтому 10 мая тоже будет нерабочим. В общем отдохнуть можно будет 8, 9 и 10 мая.