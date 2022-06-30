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Напередодні Дня кримськотатарського прапору окупанти проводили чистки на Херсонщині - Меджліс

Напередодні Дня кримськотатарського прапору окупанти проводили чистки на Херсонщині - Меджліс

Київ • УНН

 • 170006 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Напередодні Дня кримськотатарського прапору окупанти проводили чистки на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це розповів на брифінгу у четвер Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я хочу звернути увагу, що напередодні Дня кримськотатарського прапору 20, 21 та 22 червня в Генічеському районі проводили чистки – коли проводили незаконне проникнення в житло, затримання. Було затримано і незаконно викрадено понад 50 осіб. Більша частина – представники кримськотатарського народу», - сказав Барієв.

Деталі

Представник Меджлісу повідомив, що окупанти на відкрили на окупованих територіях так званий табір, або концтабір, для перевиховання.

«Тобто, вони змушують людей говорити, що путін – президент світу, що президент Зеленський – не буду висловлюватись (весь світ знає, як ми називаємо путіна). Тобто, ми бачимо, що проводяться системні переслідування», - додав він.

За словами Барієва, за даними кримськотатарського ресурсного центру, 247 політичних в'язнів, переслідуємих за кримінальними справами за період окупації Кримського півострова, 177 з них – це представники Кримськотатарського народу.

Зараз у місцях несвободи знаходяться 133 політв'язна, 90 – в колоніях, 43 – в СІЗО. З них 120 – це представники корінного кримськотатарського народу.

З початком повномасштабної збройної агресії росії проти України з'явились нові окуповані території. В першу чергу це Херсонська область і Запорізька область, де традиційно мешкають представники кримськотатарського народу, заявив представник Меджлісу.

Зокрема це кримські татари у Херсонській області, в Генічеську, а також у Запорізькій області в Мелітополі, а також караїми – корінний народ України.

«За час нової окупації нових окупованих територій - 197 насильницьких викрадень, з них 174 – стосовно представників корінних народів. Я не говорю що це повні дані, але ми знаємо інформацію про цих людей – хто з них був звільнений, хто зараз знаходиться в СІЗО у Сімферополі або знаходиться в підвалах. Є й ті, про долю яких ми досі не маємо інформації», - повідомив спікер.

Нагадаємо

Як писав УНН, близько 30 тисяч кримських татар були змушені залишити тимчасово окупований Крим після окупації.

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