В канун Дня крымскотатарского флага оккупанты проводили чистки в Херсонской области - Меджлис

Цитата

«Я хочу обратить внимание, что в канун Дня крымскотатарского флага 20, 21 и 22 июня в Геническом районе проводили чистки – когда проводили незаконное проникновение в жилье, задержание. Были задержаны и незаконно похищены более 50 человек. Большая часть – представители крымскотатарского народа», – сказал Бариев.

Детали

Представитель Меджлиса сообщил, что оккупанты открыли на оккупированных территориях так называемый лагерь, или концлагерь, для перевоспитания.

«То есть, они заставляют людей говорить, что путин – президент мира, что президент Зеленский – не буду высказываться (весь мир знает, как мы называем путина). То есть мы видим, что проводятся системные преследования», - добавил он.

По словам Бариева, по данным крымскотатарского ресурсного центра, 247 политических заключенных, преследуемых по уголовным делам за период оккупации Крымского полуострова, 177 из них – это представители Крымскотатарского народа.

Сейчас в местах лишения свободы находятся 133 политзаключенных, 90 – в колониях, 43 – в СИЗО. Из них 120 – это представители коренного крымскотатарского народа.

С началом полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины появились новые оккупированные территории. В первую очередь это Херсонская область и Запорожская область, где традиционно проживают представители крымскотатарского народа, заявил представитель Меджлиса.

В частности, это крымские татары в Херсонской области, в Геническе, а также в Запорожской области в Мелитополе, а также караимы – коренной народ Украины.

«За время новой оккупации новых оккупированных территорий - 197 насильственных похищений, из них 174 – в отношении представителей коренных народов. Я не говорю, что это полные данные, но мы знаем информацию об этих людях – кто из них был освобожден, кто сейчас находится в СИЗО в Симферополе или находится в подвалах. Есть и те, о судьбе которых у нас до сих пор нет информации», - сообщил спикер.

Напомним

Как писал УНН, около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть временно оккупированный Крым после оккупации.