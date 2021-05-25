Напав з битою на людей і потрощив їх авто: у Києві поліція шукає агресивного водія позашляховика

Цитата

“Поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження, за підозрою у нападі на авто, побитті людей та трощу авто. Ці події можна побачити на відео з реєстратора потерпілих”, — написав Геращенко.

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Геращенко звернувся з проханням до тих, хто знає де перебуває Романюта повідомити про це зателефонувавши в поліцію за номером 102.

Також він наголосив, що сам Романюта може повідомити про своє місцеперебування і за ним приїде поліція.

“Якщо на відео не пан Романюта, а дуже схожа на нього особа, якій він дав у користування своє авто, то чим швидше він про це повідомить органи поліції, тим буде краще для встановлення істини по справі і притягнення винного до відповідальності”, — додав Геращенко.

Доповнення

Зазначимо, що на відео чоловік напав з биткою на людей та потрощив їхню автівку.

Нагадаємо

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