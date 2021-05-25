Напал с битой на людей и разбил их авто: в Киеве полиция ищет агрессивного водителя внедорожника

Цитата

"Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей и повреждение авто. Эти события можно увидеть на видео с регистратора пострадавших", - написал Геращенко.

Детали

Геращенко обратился с просьбой к тем, кто знает, где находится Романюта сообщить об этом позвонив в полицию по номеру 102.

Также он отметил, что сам Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция.

"Если на видео не господин Романюта, а очень похожий на него человек, которому он дал в пользование свой автомобиль, то чем быстрее он об этом сообщит в органы полиции, тем будет лучше для установления истины по делу и привлечения виновного к ответственности", - добавил Геращенко.

Дополнение

Отметим, что на видео мужчина напал с битой на людей и разбил их машину.

Напомним

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В Хмельницкой области суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей отцу, которого подозревают в избиении раскаленной кочергой двух малолетних детей.