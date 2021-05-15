На Хмельниччині батько побив розпеченою коцюбою двох маленьких дітей: його взяли під варту

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14 травня слідчі оголосили про підозру 37-річному чоловікові, який розпеченою коцюбою побив 8-річного сина та 6-річну доньку.

За інформацією слідчих, таким чином батько покарав дітей за непослух. В результаті такого «виховного» процесу діти отримали опіки сідниць, ніг та спини. Усі п’ятеро дітей, які виховувалися в родині, за рішенням спеціальної комісії вилучені у батьків і перебувають у лікарні.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу — 127 (катування) та 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Чоловіка взяли під варту на період досудового розслідування.

Нагадаємо

За побиття трирічного сина та домашнє насильство батька дитини, мешканця селища Срібне, що на Чернігівщині, засуджено до 4-х місяців арешту.