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The Guardian

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На Хмельниччині батько побив розпеченою коцюбою двох маленьких дітей: його взяли під варту

Київ • УНН

 • 22166 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. На Хмельниччині суд задовольнив клопотання слідчого і обрав у якості запобіжного заходу тримання під вартою батькові, якого підозрюють у побитті розпеченою коцюбою двох малолітніх дітей. Про це повідомили в обласному управлінні поліції, пише УНН.

На Хмельниччині батько побив розпеченою коцюбою двох маленьких дітей: його взяли під варту

Деталі

14 травня слідчі оголосили про підозру 37-річному чоловікові, який розпеченою коцюбою побив 8-річного сина та 6-річну доньку. 

За інформацією слідчих, таким чином батько покарав дітей за непослух. В результаті такого «виховного» процесу діти отримали опіки сідниць, ніг та спини. Усі п’ятеро дітей, які виховувалися в родині, за рішенням спеціальної комісії вилучені у батьків і перебувають у лікарні.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу — 127 (катування) та 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Чоловіка взяли під варту на період досудового розслідування.

Нагадаємо

За побиття трирічного сина та домашнє насильство батька дитини, мешканця селища Срібне, що на Чернігівщині, засуджено до 4-х місяців арешту.

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