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Бив свого 3-річного сина по голові, бо той не хотів їсти: на Чернігівщині засудили батька

Бив свого 3-річного сина по голові, бо той не хотів їсти: на Чернігівщині засудили батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За побиття трирічного сина та домашнє насильство батька дитини, мешканця селища Срібне, що на Чернігівщині, засуджено до 4-х місяців арешту. Про це повідомляє в прокуратура Чернігівської області, пише УНН.

Деталі

Як було встановлено в ході судового розгляду, в грудні 2020 року 35-річний чоловік будучи в стані алкогольного сп’яніння завдав кілька ударів по голові своєму трирічному сину. В результаті побиття дитина отримала черепно-мозкову травму, струс головного мозку і садна на обличчі. На суді батько пояснив, що побив сина, бо той не хотів їсти.

Ювенальними прокурорами було підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 35-річного мешканця смт. Срібного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

Однак, як виявилось, чоловік вже неодноразово проявляв агресію. Раніше його вже було засуджено за систематичне домашнє насильство щодо своєї дружини. І прийнявши до уваги цей факт Срібнянський районний суд визначив йому покарання у виді 4 місяців за ґратами.

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