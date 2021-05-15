В Хмельницкой области отец избил раскаленной кочергой двух маленьких детей: его взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Хмельницкой области суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей отцу, которого подозревают в избиении раскаленной кочергой двух малолетних детей. Об этом сообщили в областном управлении полиции, пишет УНН.
Детали
14 мая следователи объявили о подозрении 37-летнему мужчине, который раскаленной кочергой избил 8-летнего сына и 6-летнюю дочь.
По информации следователей, таким образом отец наказал детей за непослушание. В результате такого «воспитательного» процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины. Все пятеро детей, воспитывались в семье, по решению специальной комиссии изъяты у родителей и находятся в больнице.
Следователи Каменец-Подольского районного управления Национальной полиции в Хмельницкой области открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - 127 (истязание) и 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Мужчину взяли под стражу на период досудебного расследования.
Напомним
По избиения трехлетнего сына и домашнее насилие отца ребенка, жителя поселка Серебряный, что на Черниговщине, приговорен к 4-х месяцев ареста.