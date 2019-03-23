Нападник на трамвай у Нідерландах визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Гьокмен Таниш, який відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті 18 березня, зізнався в скоєному і заявив, що діяв сам. Про це повідомила прокуратура Нідерландів, передає УНН.
Прокуратура також додала, що разом з Танишем в його будинку затримали 40-річного чоловіка, але пізніше його відпустили на свободу, поскільки ніяких доказів того, що він якось допомагав стрілку не знайшли.
Гьокмену Танишу 37 років, він народився в Туреччині. Як стверджує прокуратура, він винен у вбивстві декількох людей з терористичними цілями, замаху на життя і погрозах.
18 березня в центрі Утрехта сталася стрілянина в травмай. Тоді загинули троє людей, дев’ять отримали поранення. МЗС Туреччини заявив, що засуджує напад незалежно від особистості злочинця і мотивів його вчинення.
Як повідомляв УНН, Німеччина посилила контроль на кордоні з Нідерландами після стрілянини в Утрехті.