Напавший на трамвай в Нидерландах признал свою вину

Прокуратура также добавила, что вместе с Танышем в его доме задержали 40-летнего мужчину, но позже его отпустили на свободу, посколько никаких доказательств того, что он как-то помогал стрелку не нашли.

Гёкмену Танышу 37 лет, он родился в Турции. Как утверждает прокуратура, он виновен в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах.

18 марта в центре Утрехта произошла стрельба в травмае. Тогда погибли трое человек, девять получили ранения. МИД Турции заявил, что осуждает нападение независимо от личности преступника и мотивов его совершения.

Как сообщал УНН, Германия усилила контроль на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте.