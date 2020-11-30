Напад на журналістку у прямому ефірі: Разумков звернувся до правоохоронців та комітетів ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков звернувся до правоохоронних органів у зв’язку із нападом на журналістку під час прямого ефіру та дав доручення комітету з питань свободи слова і комітету з питань правоохоронної діяльності розібратися у ситуації. Про це голова парламенту заявив під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп, інформує УНН.
"Я звернувся до правоохоронних органів розібратися у цій ситуації. Паралельно я звернувся до профільних комітетів. Для того, щоб ми, як парламент - розуміли, що у нас відбувається: і з порядком, і зі свободою слова", - повідомив він.
Зазначається, що Разумков "наголосив на неприпустимості нападів на журналістів".
"Під час роковин Голодомору ми побачили, що хтось дозволяє собі підіймати руку на дівчину, на журналіста. І мені байдуже, який це канал. Не можна цього робити. Інакше ми фактично руйнуємо ті досягнення, які здобувалися багато років", - резюмував Разумков.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві на ведучу каналу напали у прямому ефірі: поліція відкрила провадження.
Нагадаємо, нардепи підтримали посилення відповідальності за напади на журналістів.