Напад на журналістку у прямому ефірі: Разумков звернувся до правоохоронців та комітетів ВР

"Я звернувся до правоохоронних органів розібратися у цій ситуації. Паралельно я звернувся до профільних комітетів. Для того, щоб ми, як парламент - розуміли, що у нас відбувається: і з порядком, і зі свободою слова", - повідомив він.

Зазначається, що Разумков "наголосив на неприпустимості нападів на журналістів".

"Під час роковин Голодомору ми побачили, що хтось дозволяє собі підіймати руку на дівчину, на журналіста. І мені байдуже, який це канал. Не можна цього робити. Інакше ми фактично руйнуємо ті досягнення, які здобувалися багато років", - резюмував Разумков.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві на ведучу каналу напали у прямому ефірі: поліція відкрила провадження.

Нагадаємо, нардепи підтримали посилення відповідальності за напади на журналістів.