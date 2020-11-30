Нападение на журналистку в прямом эфире: Разумков обратился к правоохранителям и комитетам ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился в правоохранительные органы в связи с нападением на журналистку во время прямого эфира и дал поручение комитету по вопросам свободы слова и комитета по вопросам правоохранительной деятельности разобраться в ситуации. Об этом глава парламента заявил в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп, передает УНН.
"Я обратился в правоохранительные органы разобраться в этой ситуации. Параллельно я обратился в профильные комитеты. Для того, чтобы мы, как парламент - понимали, что у нас происходит: и с порядком, и со свободой слова", - сообщил он.
Отмечается, что Разумков "отметил недопустимость нападений на журналистов".
"Во время годовщины Голодомора мы увидели, что кто-то позволяет себе поднимать руку на девушку, на журналиста. И мне все равно, какой это канал. Нельзя этого делать. Иначе мы фактически разрушаем те достижения, которые приобретались много лет", - резюмировал Разумков.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве на ведущую канала напали в прямом эфире: полиция открыла производство.
Напомним, нардепы поддержали усиление ответственности за нападения на журналистов.