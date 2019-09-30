Напад на прокурора у Києві кваліфікували як хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Побиття прокурора у столиці кваліфікували як хуліганство, слідство наразі не пов'язує напад з професійною діяльністю співробітника прокуратури. Про це УНН повідомила речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець.
"Слідство на даний час не пов’язує напад на співробітника прокуратури з його професійною діяльністю", - повідомила Максимець.
Вона також розповіла, що співробітник прокуратури ввечері почув крики про допомогу і вийшов на вулицю. Там він побачив два автомобіля, а біля них - групу чоловіків, між якими був конфлікт. Несподівано один з чоловіків накинувся на нього з кулаками, після чого підбігло ще декілька чоловіків, які почали наносити йому удари. Потім зловмисники втекли на автомобілі.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, у столиці побили прокурора.