Нападение на прокурора в Киеве квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Избиение прокурора в столице квалифицировали как хулиганство, следствие на данный момент не связывает нападение с профессиональной деятельностью сотрудника прокуратуры. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
"Следствие в настоящее время не связывает нападение на сотрудника прокуратуры с его профессиональной деятельностью", - сообщила Максимец.
Она также рассказала, что сотрудник прокуратуры вечером услышал крики о помощи и вышел на улицу. Там он увидел два автомобиля, а у них - группу мужчин, между которыми был конфликт. Неожиданно один из мужчин набросился на него с кулаками, после чего подбежали еще несколько человек, которые начали наносить ему удары. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в столице избили прокурора.