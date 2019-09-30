Нападение на прокурора в Киеве квалифицировали как хулиганство

"Следствие в настоящее время не связывает нападение на сотрудника прокуратуры с его профессиональной деятельностью", - сообщила Максимец.

Она также рассказала, что сотрудник прокуратуры вечером услышал крики о помощи и вышел на улицу. Там он увидел два автомобиля, а у них - группу мужчин, между которыми был конфликт. Неожиданно один из мужчин набросился на него с кулаками, после чего подбежали еще несколько человек, которые начали наносить ему удары. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в столице избили прокурора.