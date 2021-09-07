Напад на олімпійця-нардепа Беленюка з образами: поліція закрила справу

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Поліція закрила кримінальне провадження, відкрите через конфлікт молодиків з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 і народним депутатом від президентської політсили "Слуга народу" Жаном Беленюком на столичному Печерську, де до нього чіплялися з образливими фразами. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

Так, Тищенко підтвердила, що поліція закрила кримінальне провадження, відкрите за фактом образ на адресу Беленюка через відсутність складу злочину.

Цитата:

"(Закрили - ред.) за заявою потерпілого", - додала Тищенко.

Контекст

13 серпня Беленюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, що невідомі йому молодики, підійшли до нього в центрі Києва та намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи образливі речі.

Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. 

Згодом сам Беленюк подякував голові Міністерства внутрішніх справ Денису Монастирському та Національній поліції України за оперативну реакцію на напад.

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