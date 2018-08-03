Напад на Гандзюк: із підозрюваним проводять слідчі дії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази щодо причетності підозрюваного до скоєння злочину щодо в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“За фактом скоєного нападу на Катерину Гандзюк, відразу після злочину була відряджена група, у склад якої увійшли працівники Головного слідчого управління, досвідчені оперативники департаменту стратегічних розслідувань. За результатом проведення комплексних оперативно-розшукових слідчих дій, встановлено і затримана особа, яка обгрунтовано підозрюється у скоєні злочину відносно Гандзюк. У цей час здійснюються невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази, причетності саме цієї особи до цього злочину”, — повідомив В’ячеслав Аброськін.
Раніше поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.