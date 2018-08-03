Нападение на Гандзюк: с подозреваемым проводят следственные действия

"По факту совершенного нападения на Екатерину Гандзюк, сразу после преступления была отправлена ​​группа, в состав которой вошли работники Главного следственного управления, опытные оперативники департамента стратегических расследований. По результатам проведения комплексных оперативно-розыскных следственных действий установлено и задержано лицо, которое обоснованно подозревается в совершении преступления в отношении Гандзюк. В настоящее время осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы, причастности именно этого лица к этому преступлению", - сообщил Вячеслав Аброськин.

Ранее полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.