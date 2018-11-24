Напад із зеленкою на голову ВККСУ: причетним оголосили підозру

Слідством встановлено, що 16 листопада 2018 року, перебуваючи біля отелю на бул. Т. Шевченка, де відбувався VII Судовий форум, вказані особи, діючи за попередньо змовою, реалізували злочинний план нападу на суддю, повідомили у прокуратурі.

“Дочекавшись, коли голова ВККС України вийде з приміщення отелю, один з нападників плеснув „зеленкою“ в обличчя судді, інший — на його одяг. Ще двоє спільників перебували поруч та були готові надати фізичну підтримку виконавцям у разі опору потерпілого чи можливого затримання правоохоронцями на місці вчинення кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, як установлено слідством, один з нападників у цей момент отримував по мобільному телефону координаційні вказівки від невстановленої слідством особи, додали у прес-службі.

Наразі чотирьом учасникам нападу оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 КК України (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

У прес-службі додали, що до Шевченківського райсуду м. Києва скеровано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів. Місцева прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Вживають заходи для встановлення замовників цього злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою біля входу до столичного готелю Hilton.