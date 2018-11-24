Нападение с зеленкой на голову ВККСУ: причастным объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Четырем мужчинам, причастным к дерзкому нападению на голову Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бул. Т. Шевченко, где проходил VII Судебный форум, указанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью, сообщили в прокуратуре.
“Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения отеля, один из нападавших плеснул ”зеленкой“ в лицо судьи, другой — на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления , - говорится в сообщении.
При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица, добавили в пресс-службе.
Сейчас четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
В пресс-службе добавили, что в Шевченковский райсуд г. Киева направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Принимают меры для установления заказчиков этого преступления для привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, напомним, председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова облили зеленкой у входа в столичный отель Hilton.