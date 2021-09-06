Напад бойовиків ІД на іракське місто: загинули 10 поліцейських

Деталі

Нападники протягом двох годин вступали в сутички з поліцією, розташованою у селі в місті Рашад, за 30 км (18 миль) на південний захід від Кіркука.

За словами джерел, бойовики використовували придорожні бомби, щоб не допустити підкріплення поліції, знищивши три автомобілі поліції.

Доповнення

Бойовики ІД окупували близько третини іракської території влітку 2014 року. У червні того ж року вони захопили друге за величиною місто країни Мосул і оголосили його столицею так званого халіфату. У 2015 році за підтримки міжнародної коаліції урядові сили почали широкомасштабну кампанію зі звільнення перейшли під контроль екстремістів районів. Після поразки угруповання в Іраку, про який влада оголосила в грудні 2017 року, обстановка в сфері безпеки там помітно покращилася, а атаки, в тому числі теракти і інші вилазки, пішли на спад.

Силові відомства як і раніше проводять в різних районах рейди з метою знищення терористичного підпілля, бойовики якого все ще здійснюють напади на співробітників правопорядку, армію і мирних громадян.

Нагадаємо

У Єгипті трьох лівійців засудили до страти за шпигунство на користь ІД.