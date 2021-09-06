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Нападение боевиков ИД на иракский город: погибли 10 полицейских

Нападение боевиков ИД на иракский город: погибли 10 полицейских

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Боевики “Исламского государства” взяли на себя ответственность за ночное нападение на охранный пост у города Киркук, в результате которого были убиты 10 иракских полицейских и четверо ранены. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нападавшие в течение двух часов вступали в столкновения с полицией, расположенной в селе в городе Рашад, в 30 км (18 миль) к юго-западу от Киркука.

По словам источников, боевики использовали придорожные бомбы, чтобы не допустить подкрепление полиции, уничтожив три автомобиля полиции.

Дополнение

Боевики ИД оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению перешли под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности там заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще совершают нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.

Напомним

В Египте трех ливийцев осудили к смертной казни за шпионаж в пользу ИД.

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