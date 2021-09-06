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У Єгипті трьох лівійців засудили до страти за шпигунство на користь ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Надзвичайний кримінальний суд держбезпеки Єгипту засудив в неділю до смертної кари трьох громадян Лівії, обвинувачених у співпраці з терористичною організацією “Ісламська держава” (ІД) і шпигунстві на користь цього угруповання. Про це повідомив інформаційний портал Al Watan, передає УНН.

Деталі

Ще троє проходили у цій справі підозрюваних засуджені на довічне ув’язнення (що в Єгипті відповідає 25 рокам), четверо отримали по 15 років в’язниці. Всього у справі, на вивчення якого пішло три роки, проходили 10 осіб, зокрема четверо лівійських громадян.

Їм інкримінували викрадення і тортури єгиптян в Лівії з метою отримання викупу, торгівлю людьми і незаконне ввезення нелегальних мігрантів, а також надання угрупованню ІД грошей та інформації. У квітні цього року суд виніс смертний вирок трьом підсудним, і відповідно до єгипетської юридичної практики їх справи були передані на розгляд Верховного муфтія республіки. У неділю після затвердження муфтієм кари суд держбезпеки оголосив остаточний вирок.

Доповнення

Відомо, що троє засуджених на смерть є рідними братами, вихідцями з відомого в Лівії клану Аль-верфаллі. Слідство встановило, що у співпраці з єгиптянами вони отримували інформацію про працюючих на території Лівії єгиптян, багато з яких перебували в країні незаконно, а потім організовували викрадення людей з метою отримання великого грошового викупу від родичів під загрозою розправи над жертвою. В результаті їх дій один із заручників, незважаючи на отримання від сім’ї викраденого майже 200 тис. доларів, був убитий.

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