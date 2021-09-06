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В Египте трех ливийцев приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу ИГ

В Египте трех ливийцев приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу ИГ

Киев  •  УНН

 • 16816 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Чрезвычайный уголовный суд госбезопасности Египта приговорил в воскресенье к смертной казни трех граждан Ливии, обвиняемых в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство" (ИД) и шпионаже в пользу этой группировки. Об этом сообщил информационный портал Al Watan, передает УНН.

Детали

Еще трое проходивших по этому делу подозреваемых осуждены на пожизненное заключение (в Египте соответствует 25 годам), четверо получили по 15 лет тюрьмы. Всего по делу, на изучение которого ушло три года, проходили 10 человек, в том числе четверо ливийских граждан.

Им инкриминировали похищение и пытки египтян в Ливии с целью получения выкупа, торговлю людьми и незаконный ввоз нелегальных мигрантов, а также предоставление группировке ИГ денег и информации. В апреле этого года суд вынес смертный приговор трем подсудимым, и в соответствии с египетской юридической практики их дела были переданы на рассмотрение Верховного муфтия республики. В воскресенье после утверждения муфтием казни суд госбезопасности объявил окончательный приговор.

Дополнение

Известно, что трое осужденных на смерть являются родными братьями, выходцами из известного в Ливии клана Аль-верфалли. Следствие установило, что в сотрудничестве с египтянами они получали информацию о работающих на территории Ливии египтян, многие из которых находились в стране незаконно, а затем организовывали похищения людей с целью получения крупного денежного выкупа от родственников под угрозой расправы над жертвой. В результате их действий один из заложников, несмотря на получение от семьи похищенного почти 200 тыс. долларов, был убит.

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