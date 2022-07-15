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Намагався підпалити колишню у магазині через розрив стосунків: перед судом постане харків’янин

Намагався підпалити колишню у магазині через розрив стосунків: перед судом постане харків’янин

Київ • УНН

 • 111409 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Полтаві до суду направлено обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, якого підозрюють у спробі підпалити колишню дівчину через розрив стосунків. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Цитата

"... затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактами закінчених замахів на умисне вбивство, пошкодження майна шляхом підпалу та за фактом крадіжки (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 185 КК України)",- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду Полтави.

За даними слідства, 19 лютого 2022 року чоловік прийшов до магазину, розташованого по вулиці Бучми, де працювала продавчинею його колишня дівчина, якій 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила чоловіку, що розриває стосунки з ним та більше не бажає спілкуватись.

"Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, і став їх кидати у колишню, щоб на ній спалахнув одяг. Однак дівчині вдалося сховатися за стійку з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, що лежить на підлозі, внаслідок чого прилавок спалахнув", - зазначається в повідомленні.

Дівчина вчасно змогла вибігти через запасний вихід, про який зловмисник не знав, чим зберегла своє життя.

"Скориставшись виниклою пожежею та тим, що у магазині нікого немає, зловмисник перехилився через прилавок і вкрав із каси виручку магазину", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Київській області адвокат, учасник ток-шоу про одруження під час конфлікту задушив кохану, а щоб приховати сліди злочину - розчленував її тіло. У валізі на березі водойми знайшли кінцівки, фрагменти хребта. У холодильнику підозрюваного вже виявили язик, нирку, матку та серце.

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